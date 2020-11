Lega Pallacanestro, ribadito il via dei campionati di A2 e B Conference call tra LNP, associazione procuratori, GIBA e USAP

Nella giornata di ieri si è tenuta, in video-conferenza, una riunione tra i vertici della Lega Nazionale Pallacanestro, l'associazione procuratori, la GIBA e l'USAP. "Sono state esaminate le problematiche relative ai campionati nazionali di serie A2 e Serie B. - si legge in una nota diffusa dalla LNP - È stato riconosciuto il lavoro svolto da LNP soprattutto per l’impegno profuso per le definizione degli standard dei controlli ed i provvedimenti adottati per la sicurezza anti Covid-19. LNP e le Associazioni hanno concordato sulla necessità di segnali forti a sostegno del movimento, e la necessità di posizioni responsabili e di collaborazione. La partenza dei campionati di Serie A2 e Serie B è stata condivisa dalle parti, come momento importante per dare conferme di unità agli sponsor, agli appassionati e a tutte le componenti del movimento. LNP e le Associazioni si sono reciprocamente impegnate ad un confronto successivo per valutazioni comuni sulle future situazioni". È stato, quindi, ribadito il via dei tornei per il weekend del 21 e 22 novembre.