Scandone, addio Janelidze: il georgiano firma con Verona Il lungo, infortunato dopo il primo match di Supercoppa, ha deciso di salutare l'Irpinia

La Scandone Avellino saluta Giga Janelidze. Il lungo georgiano lascia l'Irpinia dopo un solo match giocato in canotta biancoverde. L'ex Napoli ha accettato l'offerta della Scaligera Verona, squadra partecipante al campionato di Serie A2. "La S.S. Felice Scandone comunica che il lungo georgiano, classe 1995, Giga Janelidze ha esercitato la clausola di uscita dal contratto in caso di chiamata da categoria superiore, accettando l’offerta della Scaligera Basket Verona. - si legge nella nota diffusa dalla Scandone - Nel ringraziarlo per l’impegno profuso in queste settimane, tutta la società augura al giocatore le migliori fortune per la stagione in corso e per il prosieguo della carriera professionistica". Avellino-Salerno resterà l'unica gara giocata da Janelidze con la maglia della Scandone.