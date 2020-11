Scandone, domenica l'esordio della B. Primi stop covid in A2 Due match non giocati per casi riscontrati. Ultimi dettagli per i biancoverdi

Il primo turno di campionato in Serie A2 è andato in archivio con le vittorie delle squadre campane su quelle capitoline, ma anche con i rinvii causa covid. Due i match non giocati: Milano - Verona nel girone verde, Chieti - Cento nel girone rosso per casi di positività nei gruppi-squadra, emersi dopo la Supercoppa e che determinano lo stop e l'avvio con l'asterisco per le classifiche.

Il basket ha deciso di andare avanti, senza pubblico, quindi senza introiti diretti e con il protocollo Fip a garantire la gestione dei match, dei potenziali rinvii in base al numero di contagiati. Resta comunque alta l'attenzione di Federbasket e Lega Nazionale Pallacanestro nell'avvio stagionale. Intanto, i team di Serie B scaldano i motori. Avellino, Pozzuoli, Salerno e Sant'Antimo vivono l'ultima settimana di preseason. Nel mirino ci sono le sfide del primo turno del sottogirone.

Con il cambio di format sono diminuite le distanze tra i palasport: un particolare che potrebbe tornare utile soprattutto nella prima fase per affrontare il dilemma covid nella gestione pre-gara. Restyling finale per il roster della Scandone, che ha salutato Seye Babacar e punta ad aggiornare il reparto lunghi dopo l'addio di Giga Janelidze: una sola gara giocata in canotta biancoverde per il georgiano, che ha preferito accettare l'offerta di Verona in A2.