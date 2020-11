Scandone, Babacar già ai saluti: dentro Ragusa Appena una settimana fa l'annuncio del suo ingaggio da parte del club biancoverde

La Scandone Avellino aveva ufficializzato l'ingaggio di Seye Babacar appena martedì scorso. Comunicato ufficiale esattamente 7 giorni fa, poi anche il post sul canale ufficiale Facebook del club, ma l'esperienza del lungo senegalese di formazione italiana, classe '99, con la canotta biancoverde è già finita. Babacar saluta Avellino dopo solo una settimana vissuta praticamente in prova, ma che non è bastata per convincere lo staff tecnico irpino, decisa a virare su un altro giocatore.

Dentro Jacopo Ragusa, classe 2000 in uscita dall'Olimpia Matera, rinunciataria alla partecipazione nel campionato di Serie B, nel tentativo di coprire il settore lunghi che vede l'aggiunta di Gian Marco Ianuale e l'addio di Giga Janelidze, che ha deciso di dire addio ad Avellino accettando l'offerta della Scaligera Verona per la conferma in Serie A2.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948