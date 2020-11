Verso Avellino-Formia, De Gennaro: "Il massimo per la maglia" Il coach della Scandone presenta la prima sfida in campionato, nel sottogirone D1 di Serie B

La Scandone Avellino è pronta all'esordio nel sottogirone di D1 di Serie B. I lupi affronteranno Formia domenica, al PalaDelMauro, con palla a due alle 18. Un nuovo roster, che spera di cancellare completamente l'ultima annata vissuta da penultima forza nel girone D della terza serie e chiusa dallo stop per il covid, deciso dalla Federbasket: "La cosa che posso garantire è che i giocatori metteranno sempre il massimo in mezzo al campo, suderanno sempre la maglia e giocheranno sempre con il coltello tra i denti perché questa deve essere l'arma in più quest'anno": così il coach della Scandone, Gianluca De Gennaro, ha presentato Avellino-Formia, il debutto stagionale alla vigilia. La squadra irpina parteciperà al raggruppamento che vede la partecipazione dei club campani e laziali (D1). Nella seconda fase del torneo, sarà decisa la posizione finale: playoff, conferma nel torneo o playout.

Nel video la conferenza integrale del tecnico biancoverde