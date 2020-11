Scandone, esordio vincente nel girone D1: battuta Formia 66-60 Avellino passa dal -5 al -3 in classifica con la vittoria nel primo atto in campionato

La Scandone Avellino fa suo l'esordio in campionato, nel girone D1 del campionato di Serie B. Finale di 66-60 nel primo atto del torneo contro la Meta Formia con Domenico Marzaioli autore di 18 punti e con la doppia cifra di Uchenna Ani (13) e Gianpaolo Riccio (11). Alla squadra laziale non bastano i 16 punti di Mario Tamburrini e i 12 di Andrea Longobardi e Luigi Cimminella. Il derby tra i fratelli Ianuale finisce con la vittoria del biancoverde Gian Marco su Nicolò. Equilibrio, ma vittoria nei primi tre parziali per la Scandone, capace di tener botta sul tentativo di rientro degli ospiti. Con la vittoria al debutto, Avellino passa dal -5 al -3 in classifica.

"Sono molto contento per la prestazione di squadra. Era molto importante iniziare con il piede giusto. - ha spiegato il coach della Scandone, Gianluca De Gennaro, nel post-gara - Dopo un mese di precampionato, con l'infortunio di Marra e l'addio di Giga (Janelidze, ndr), potevamo disunirci e, invece, questa squadra ha già capito lo spirito da lupi e l'ha dimostrato nei 40 minuti. Abbiamo continuato a lottare contro situazioni tattiche proposte dagli avversari. C'è ancora tanto da lavorare, ma dovevamo partire bene e l'abbiamo fatto. Il lavoro paga. La dedichiamo ai tifosi, agli Original Fans, che ci hanno incitato in mattinata e spero che siano tutte gare belle come quella di stasera".

Serie B - Girone D1

Prima Giornata

Scandone Avellino - Meta Formia 66-60

Parziali: 21-18, 18-15, 10-7, 17-20

Avellino: Marzaioli 18 (6/7, 2/3), Ani 13 (4/6, 1/2), Riccio 11 (5/7, 0/4), Sousa 7 (2/7, 1/4), Costa 5 (2/5, 0/2), Monina 4 (2/4, 0/0), Galipò 4 (1/1, 0/0), Mazzarese 2 (1/1, 0/2), Mraovic 2 (1/1, 0/2), Ianuale, Scianguetta, Genovese.

Formia: Tamburrini 16 (6/14, 0/2), Longobardi 12 (1/6, 3/6), Cimminella 12 (1/4, 3/5), Verazzo 8 (2/3, 1/3), Laguzzi 4 (1/3, 0/0), Di Prospero 4 (2/3, 0/0), Jovovic 2 (1/3, 0/2), Scampone 2 (0/1, 0/1), Grgurovic (0/3, 0/0), Ianuale (0/0, 0/3), Digno, Polidori.