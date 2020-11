Scandone, subito il -3. Serie B, già un rinvio causa covid Il primo turno del girone D1 non è completo: riposo forzato per Rieti e Pozzuoli

La vittoria con Formia ha garantito alla Scandone Avellino il primo passo utile per annullare quanto prima la penalizzazione in classifica. Con il successo al debutto nel girone D1 di Serie B, i lupi passano dal -5 al -3, con la speranza di ottenere una riduzione della penalità con il ricorso formulato in ambito FIP. Intanto, la prima giornata del raggruppamento non è stata completata.

Riposo forzato per Rieti e Pozzuoli. "La SSD Real Sebastiani Rieti comunica che, visto il perdurare delle positività al coronavirus all’interno del gruppo squadra, ha chiesto ed ottenuto dalla Federazione Italiana Pallacanestro il rinvio a data da destinarsi della gara casalinga contro la Bava Opportunity Shop Pozzuoli in programma domenica 29. - si legge nella nota del club laziale - Sarà cura delle due società concordare una data di recupero comunicandola tempestivamente alla Lnp e alla Fip". Primo stop causa covid nel girone che vede la partecipazione della Scandone.

Serie B - Girone D1

Prima Giornata

Real Sebastiani Rieti - Virtus Pozzuoli rinviata

Virtus Arechi Salerno - Luiss Roma 71-83

Geko PSA Sant'Antimo - BPC Virtus Cassino 81-80

Scandone Avellino - Meta Formia 66-60

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948