Basket, no al blocco delle retrocessioni Il Consiglio Federale ha espresso la necessità di valutare la ripartenza dei campionati giovanili

Si è tenuto a Roma, presso il Salone d'Onore del CONI, il Consiglio Federale della FIP, presieduto da Gianni Petrucci. Tra i temi all'ordine del giorno si è discusso, ovviamente, dei campionati. Ribadendo quanto anticipato all’Assemblea Elettiva, Petrucci ha confermato l’immediata volontà di valutare riforme che mirino a rimodulare, nel prossimo futuro, i campionati di vertice. Per personale convinzione, Petrucci ha espresso la propria contrarietà culturale al blocco delle retrocessioni, soprattutto perché, dal punto di vista normativo, significherebbe modificare le regole a campionato in corso. Per quanto riguarda la legge di riforma dello sport, pur considerando la correttezza degli intenti alla base della stessa, sono state evidenziate le problematiche che possono derivare da temi enunciati nei decreti quali il vincolo sportivo, il lavoro sportivo e il professionismo femminile. Le Società e la stessa Federazione programmano le proprie attività su base pluriennale e, di conseguenza, si troverebbero di fronte a problematiche di notevole incidenza qualora si vedessero costrette a rivedere le proprie pianificazioni da qui alla prossima stagione. Gli interventi economici fin qui varati “a pioggia” non hanno avuto il carattere strutturale che, invece, avrebbero potuto avere se previsti d’intesa con il CONI e con le Federazioni sportive, enti che hanno piena cognizione della situazione in cui versano i movimenti di riferimento. Il Consiglio Federale ha, infine, espresso la necessità di valutare la possibilità di far ripartire prossimamente i campionati giovanili coerentemente con le indicazioni governative.