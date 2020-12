Scandone, dentro Brunetti e Ragusa per il reparto lunghi Il club irpino li annuncia tramite social con le schede tecniche

La Scandone ha presentato gli ultimi due acquisti sui canali social. Ecco nel roster biancoverde l'ala grande - centro, Luigi Brunetti (nativo di Conversano, classe '88, 205 centimetri), e il centro, Jacopo Ragusa (nato a Crispiano, classe 2000, di 205 centimetri). Due lunghi provenienti dalle province di Bari e Taranto per coach Gianluca De Gennaro, al lavoro per la trasferta di Roma. Sabato sarà sfida esterna sul parquet della Luiss.

La scheda di Ragusa: "Interno forte fisicamente capace di segnare con qualità vicino a canestro anche contro i contatti. Buona padronanza dei movimenti in post-basso e capacità di passare la palla. Struttura forte, buona consapevolezza e controllo del suo corpo che gli permette di andare a rimbalzo in maniera efficace. Mani educate che unite ad una struttura fisica importante ne fanno un giocatore dal gran potenziale Grandi margini di miglioramento nelle letture del gioco sulle quali sta lavorando duramente e con attenzione".

La scheda di Brunetti: "Classico lungo moderno, versatile in grado di offrire doppia dimensione, perimetrale e spalle. Dotato di ottimi fondamentali sia vicino che lontano da canestro che lo rendono un giocatore completo. Capace indifferentemente di rollare o poppare dopo i pick grazie ad ottime letture del gioco che lo rendono in grado di prendere vantaggio per concretizzare o mantenerlo".

