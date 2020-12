De Gennaro: "Vittoria fondamentale. Attendiamo la FIP" VIDEO - Il coach della Scandone commenta il successo sulla Luiss Roma (64-71)

"È stata una grande prestazione difensiva. Abbiamo tenuto a 64 punti la Luiss Roma e non posso che fare un mega-applauso ai ragazzi". Così Gianluca De Gennaro ha commentato la vittoria della sua Scandone Avellino ai danni della Luiss (64-71): "Abbiamo giocato con una discreta intensità fisica e mentale contro una squadra fisica e allenata per affrontare squadra come la nostra. - ha spiegato il coach dei lupi - C'era un po' di timore, ma nella partita ho visto una grande fluidità e tranquillità. Abbiamo sbagliato tantissimo in avvio: tiri aperti, tiri liberi, ma abbiamo giocato da squadra. Sono strafelice perché vincere qui era fondamentale. Ci ritroviamo a -1 e con la speranza che la FIP ci venga incontro. C'è stato il cambio di format rispetto alla penalizzazione iniziale. Ci sono ancora tanti errori e dobbiamo inserire davvero Brunetti e Ragusa. Ci mettiamo a lavorare in settimana per il derby con Pozzuoli".