Serie B, girone D1: ultimo atto con il recupero Formia-Rieti Cala il sipario sul 2020 del girone D1 in attesa delle sfide dell'Epifania

Palla a due alle 18 per l'ultima sfida del girone D1 di Serie B nel 2020. Il Meta Formia e la Real Sebastiani Rieti scendono in campo per il recupero della seconda giornata. La gara fu sospesa al 15' per impraticabilità di campo. Parquet scivoloso (umidità) e la sfida Formia-Rieti si rigioca nella tensostruttura di via della Pace di Valmontone. Calerà il sipario sull'anno solare con il tentativo di fuga del team allenato dall'ex Scandone, Alex Righetti, primo con 6 punti (3 vittorie, nessuna sconfitta) e che punta all'allungo, al +4 sulle inseguitrici Virtus Pozzuoli, Luiss Roma e Virtus Arechi Salerno, a quota 4. All'inseguimento ci sarebbe anche la Scandone Avellino, ma i 6 punti di penalizzazione costringono i lupi all'ultimo posto del girone D1.

Serie B - Girone D1

Recupero 2° turno: Meta Formia - Real Sebastiani Rieti

Classifica

Real Sebastiani Rieti 6 (3 vittorie)

Virtus Pozzuoli 4 (2 vittoria, 2 sconfitte)

Luiss Roma 4 (2 vittorie, 2 sconfitta)

Virtus Arechi Salerno 2 (2 vittoria, 2 sconfitte)

Meta Formia 2 (1 vittoria, 2 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 2 (1 vittoria, 3 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 2 (1 vittoria, 3 sconfitte)

Scandone Avellino** 0 (3 vittorie, 1 sconfitta)



** Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione