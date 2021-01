Verso Avellino-Sant'Antimo, l'ex De Meo torna al PalaDelMauro L'ala ritroverà il suo passato: "In Irpinia due anni importanti per la mia crescita"

In Serie B è la vigilia del quinto turno della regular season del girone D1. Formia-Luiss Roma, Rieti-Cassino, Salerno-Pozzuoli e Avellino-Sant'Antimo: queste le sfide in programma domani con la Scandone che ritroverà l'ex, Gianluca De Meo: "Ad Avellino ho vissuto due anni importanti per la mia crescita, giocando i campionati giovanili d’Eccellenza e facendo tanti allenamenti e panchine con la prima squadra, anche in Europa. - ha affermato l'ala della Partenope Sant'Antimo ai canali social del club - Quest’anno sono partiti fortissimo, sono riusciti subito a trovare gli equilibri giusti evidentemente e hanno fatto risultati importanti mettendo in mostra ogni volta giocatori diversi, da Sousa a Costa, da Brunetti a Riccio".

La PSA punta al riscatto: "Dal canto nostro andremo al PalaDelMauro con l’obiettivo di vincere, di sbloccarci dopo tre sconfitte di fila e principalmente dopo il brutto ko subito con Salerno. In queste due settimane abbiamo parlato molto tra noi, sappiamo che potremo uscire da questo momento solo tutti insieme. Noi giovani? Conosciamo il nostro ruolo, dobbiamo lavorare bene in settimane e aiutare la squadra. E poi ovviamente farci trovare pronti quando siamo chiamati in causa. Abbiamo tanti veterani pronti a darci consigli importanti, sta a noi prenderli e metterli in atto".