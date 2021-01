Avellino vince il derby con Sant'Antimo: 74-73 I lupi salgono a 2 punti in classifica. Sousa è il miglior realizzatore per la Scandone

Quarta vittoria in cinque gare per Avellino. La Scandone vince il derby contro la Partenope Sant'Antimo con il finale di 74-73 al termine di un match equilibrato con i lupi capaci di recuperare subito dal -6 al 10' e con il minimo vantaggio costruito tra seconda e terza frazione e confermato nell'ultimo periodo. Dimitri Sousa realizza 20 punti ed è il top-scorer di serata per Avellino. Doppia cifra anche per Luigi Brunetti e Valerio Costa. Alla PSA non bastano i 21 punti di Filiberto Dri e i 17 di Jakov Milosevic. La Scandone sale a 2 punti (8 conquistati con il -6 di penalizzazione).

Serie B - Girone D1

Quinta Giornata

Scandone Avellino - Geko PSA Sant’Antimo 74-73

Parziali: 14-20, 26-21, 17-14, 17-18

Avellino: Sousa 20 (8/12, 0/3), Brunetti 16 (4/8, 1/4), Costa 12 (4/4, 1/1), Monina 7 (2/4, 1/1), Ani 6 (1/2, 0/1), Marra 5 (1/4, 1/5), Mazzarese 3 (0/0, 1/3), Marzaioli 3 (0/0, 1/2), Riccio 2 (1/1, 0/0), Ragusa, Mraovic, Genovese.

Sant’Antimo: Dri 21 (5/11, 2/6), Milosevic 17 (5/10, 0/1), Carnovali 11 (1/3, 3/13), Vangelov 10 (5/5, 0/0), Cantone 7 (2/2, 1/4), Sergio 4 (2/3, 0/4), De Meo 2 (0/0, 0/0), Sabbatino 1 (0/0, 0/0), Ratkovic, De Marca, D'Aiello.