De Gennaro: "Vittoria frutto della capacità di non mollare" Il coach biancoverde dopo la vittoria: "Marra in campo grazie allo staff e al dottor Amodeo"

"È stata una partita importantissima e siamo contentissimi per la vittoria ottenuta". Così Gianluca De Gennaro ha commentato la vittoria della sua Scandone contro la Partenope Sant'Antimo: "Abbiamo affrontato una squadra allenata bene e che puntava a cancellare il brutto derby perso con Salerno. Eravamo sicuri di un match duro, ma siamo stati abili nel rispondere alla forza e all'organizzazione. Ringrazio la squadra che ha saputo non mollare e recuperare il divario".

Alessandro Marra in campo: "Una dedica va allo staff medico, guidato dal dottor Espedito Amodeo, al preparatore fisico, Massimo Picariello e ai fisioterapisti, Giuseppe Tulimiero e Lazzaro Preziosi. Poter impiegare Marra per 17 minuti è stato importantissimo. È sulla via del pieno recupero, ma intanto ha ritrovato il parquet in una gara ufficiale. La lacerazione al retto femorale era importante, ma Alessandro è stato il primo a credere nel recupero con lo staff medico. Abbiamo perso poi Riccio per un colpo allo zigomo. Ora godiamoci la vittoria e poi da domani pensiamo al secondo derby consecutivo con Salerno".