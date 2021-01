Scandone, continuità e riscatto: ora il derby con Salerno Domenica sarà derby al PalaLongo tra i blaugrana e i biancoverdi, reduci dalla vittoria sulla PSA

Un mix di continuità e riscatto per la quota 2 in classifica. Per i soli risultati dal campo Avellino sarebbe seconda in scia della capolista imbattuta, la Sebastiani Rieti. I 6 punti di penalizzazione costringono ancora una volta i lupi all'ultimo posto, ora però condiviso con altre due squadre. La Scandone si lancia con ulteriori certezze verso alla sfida del PalaLongo. Domenica i lupi faranno visita alla Virtus Arechi Salerno, di continuità tra i due anni solari con un tris che cancellato i primi due ko nell'avvio stagionale. Dal campo sarebbe derby d'alta quota. Sarà invece la sfida tra una big, la squadra blaugrana, e un'outsider del girone, la Scandone, capace di vincere 4 delle prime 5 gare di regular season e pronta a certificare il ruolo da protagonista nel girone D1.

Serie B - Girone D1

Quinta Giornata

Scandone Avellino - Geko PSA Sant'Antimo 74-73

Meta Formia - Luiss Roma 75.64

Virtus Arechi Salerno - Virtus Pozzuoli 76-61

Real Sebastiani Rieti - BPC Virtus Cassino 88-83

Classifica

Real Sebastiani Rieti 10 (5 vittorie)

Virtus Arechi Salerno 6 (3 vittorie, 2 sconfitte)

Virtus Pozzuoli 4 (2 vittorie, 3 sconfitte)

Meta Formia 4 (2 vittorie, 3 sconfitte)

Luiss Roma 4 (2 vittorie, 3 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 2 (1 vittoria, 4 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 2 (1 vittoria, 4 sconfitte)

Scandone Avellino* 2 (4 vittorie, 1 sconfitta)

* Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione

Sesta Giornata

BPC Virtus Cassino - Virtus Pozzuoli (9/1)

Luiss Roma - Real Sebastiani Rieti (9/1)

Meta Formia - Geko PSA Sant'Antimo (10/1)

Virtus Arechi Salerno - Scandone Avellino (10/1)

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948