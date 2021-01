Basket, verso Salerno-Avellino con due anticipi nel turno Apertura con Cassino-Pozzuoli e Luiss-Rieti, domani Salerno-Avellino e Formia-Sant'Antimo

Due turni in poche ore e due anticipi per il sesto turno del girone D1 di Serie B. La giornata di campionato si aprirà nel pomeriggio con BPC Virtus Cassino - Virtus Pozzuoli e Luiss Roma - Real Sebastiani Rieti. I puteolani saranno chiamati a difendere il +2 in classifica dall'attacco dei ciociari. Rieti punta a confermare l'allungo in vetta nella trasferta sul parquet della Luiss. Domani la Scandone Avellino farà visita alla Virtus Arechi Salerno: dal campo sarebbe sfida tra la seconda e la terza forza del raggruppamento. I 6 punti di penalizzazione costringono i lupi ancora alla rincorsa e si presenteranno al PalaLongo per certificare il ruolo di outsider del girone. La Geko PSA Sant'Antimo sarà di scena sul parquet del Meta Formia con l'esordio in panchina per il nuovo coach, Agostino Origlio, subentrato all'esonerato Enzo Patrizio.

Cambio della guida tecnica per la Partenope: "In questi momenti noi allenatori viviamo sempre sensazioni contrapposte: da una parte c’è la solidarietà per coach Patrizio, un collega molto preparato che ho avuto modo di apprezzare in campo, dall’altra l’entusiasmo per questa nuova opportunità che mi è stata offerta dalla proprietà di Sant’Antimo e dal Gm Di Donato e che mi permette di tornare in panchina dopo la brusca interruzione del mio percorso con Matera. - ha spiegato Origlio - Sono carico e determinato, chiaro che avrei preferito avere qualche giorno in più per lavorare sulla squadra prima di giocare ma sono sicuro che ai ragazzi tornare subito sul parquet, con Formia, farà bene. La squadra? Ci sono tanti giocatori esperti, molti li ho affrontati negli anni scorsi, ma ho sempre pensato che quello che conta è l’insieme, non i singoli, quindi un quadro preciso lo avrò solo dopo qualche allenamento – continua l’allenatore siciliano –. L’obiettivo ovviamente è metterci alle spalle questo momento difficile e recuperare un ruolino di marcia più consono a quelle che erano le aspettative della società".