Basket, derby Salerno-Avellino: big match al PalaLongo Rieti firma il 6 su 6 in stagione (battuta la Luiss Roma 58-74). Pozzuoli ko a Cassino (78-60)

Per vittorie sul parquet sarebbe la sfida tra le inseguitrici della Sebastiari Rieti, vincente anche nell'anticipo contro la Luiss Roma. Il derby Salerno-Avellino sarà invece la gara tra la seconda forza del girone e una delle ultime in classifica, ma la Scandone punta alle ulteriori conferme nel percorso verso l'obiettivo salvezza. Salerno vuole il poker per restare in scia dell'imbattuta Rieti. Il coach della Virtus Arechi, Adolfo Parrillo, sottolinea il valore di Avellino: "Una squadra con spirito e anima, che mi piace per come è stata costruita. - ha spiegato il coach di Salerno - Lo dissi a inizio stagione e lo confermo ora, Avellino può dare fastidio a tutti. Per cui grande rispetto dei nostri prossimi avversari, ma siamo estremamente consapevoli della nostra forza. Stiamo lavorando bene, le risposte date in campo lo confermano, ed ecco perché sono fiducioso per il futuro. Vincere domenica vorrebbe dire dare ulteriori certezze a quello che stiamo facendo da settembre scorso. Ci siamo fidati l’uno dell’altro nei momenti difficili, sappiamo quindi che dobbiamo continuare a farlo per tutta l’annata".

Serie B - Girone D1

Sesta Giornata

BPC Virtus Cassino - Virtus Pozzuoli 78-60

Luiss Roma - Real Sebastiani Rieti 58-74

Meta Formia - Geko PSA Sant'Antimo (10/1)

Virtus Arechi Salerno - Scandone Avellino (10/1)

Classifica

Real Sebastiani Rieti 12 (6 vittorie)

Virtus Arechi Salerno* 6 (3 vittorie, 2 sconfitte)

Meta Formia* 4 (2 vittorie, 3 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 4 (2 vittoria, 4 sconfitte)

Luiss Roma 4 (2 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Pozzuoli 4 (2 vittorie, 4 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo* 2 (1 vittoria, 4 sconfitte)

Scandone Avellino** 2 (4 vittorie, 1 sconfitta)

* Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione

* una gara in meno