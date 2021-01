Sorpresa in tv, un ex Scandone all'Eredità Allenato da coach Capobianco, in Serie A nella stagione 2005/2006

Nell'appuntamento domenicale dell'Eredità, il quiz di Rai1, agli appassionati di pallacanestro non sarà sfuggita la partecipazione di un ex cestista. "Massimiliano, agente di attività finanziaria, ma ex giocatore di Serie A con presenze in Nazionale", così l'ha presentato il conduttore, Flavio Insinna. Si tratta dell'ex Scandone, Max Monti, che ha raccontato gli obiettivi futuri: "Ho già realizzato un progetto di responsabilità sociale che ha come obiettivo di costruire oratori in tutta Italia, di portare le famiglie negli oratori e garantire attività gratuita ai bambini dai 6 ai 18 anni". Purtroppo non è andata benissimo all'ex giocatore biancoverde, eliminato nel primo giro del gioco televisivo. Monti, capitolino classe '75, ha indossato la canotta della Scandone nella stagione 2005/2006, conclusa con la retrocessione in Serie A2 cancellata dal ripescaggio in seguito all'uscita di scena di Roseto.