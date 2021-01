Scandone, ingaggiato Fabrizio Trapani Lupi con Cassino nel mirino: domenica l'ultima sfida del girone d'andata per il gruppo D1 di B

La Scandone Avellino ha ufficializzato l'arrivo del playmaker, Fabrizio Trapani. Il club irpino, che aveva salutato Giancarlo Galipò nella scorsa settimana, aggiunge un elemento in grado di garantire ulteriore qualità nel roster a disposizione di coach Gianluca De Gennaro: "La S.S. Felice Scandone è lieta di annunciare l’ingaggio del playmaker italiano Fabrizio Trapani. - si legge nella nota ufficiale del sodalizio biancoverde - Classe 1998, di 173 cm per 70 kg, il giovane, nativo di Pontecagnano, ha mosso i suoi primi passi in Campania, fra le fila di Battipaglia, Agropoli e Bellizzi, con cui, nel corso della stagione 2018/2019 ha esordito in Serie C Gold, mettendo a segno in 28 presenze una media di 11.4 punti a partita. Lo scorso anno, a Civitanova Marche, l’esordio in Serie B, nel girone C: per lui 23 presenze, con una media di 18.6 minuti, 5.7 punti, 2.6 rimbalzi, 1.4 assist e 5 di valutazione. Quest’anno, dapprima accasatosi a Sant’Antimo, nel nostro stesso girone, ha poi rescisso, ed è pronto ad offrire il suo contributo alla causa biancoverde".

Foto: screenshot pagina youtube Basket Bellizzi