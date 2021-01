La Scandone attende Cassino, Lestini: "Obiettivo continuità" La squadra di coach Vettese è reduce dalla vittoria contro la Virtus Pozzuoli

Domenica, al PalaDelMauro, la Scandone Avellino ospiterà la BPC Virtus Cassino per la settima giornata del girone D1 di Serie B. Sabato scorso, la squadra allenata da coach Luca Vettese ha superato la Virtus Pozzuoli con il risultato di 78-60. "Era una partita complicata, ma siamo stati bravi a reagire e a restare concentrati. - ha spiegato l'ala della BPC, Federico Lestini, nell'immediato post-gara ai canali social del club - Non era un momento semplice. Abbiamo reagito e giocato da grande squadra su entrambi i lati del campo. Eravamo talmente determinati che avremmo vinto contro chiunque. Adesso dovremo mostrare, non solo qualità e quantità, ma anche continuità, a partire dalla prossima partita contro Avellino". Obiettivo continuità, quindi, per Cassino, presentato anche dall'assistant coach, Alessio Neri: "Spero sinceramente in una partita della svolta. Abbiamo fatto davvero una grande gara. Complimenti a tutti per l’impegno e l’abnegazione nonostante le fatiche di Rieti e gli acciacchi fisici di più di qualcuno. Adesso subito testa ad Avellino. Abbiamo l’obbligo di mantenere alta la qualità e la concentrazione".