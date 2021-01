Scandone, ecco un avversario in più: Cassino aggiunge Cusenza Domenica la sfida al PalaDelMauro tra gli irpini e la squadra allenata da coach Vettese

Settimana di new entry per le squadre del girone D1 di Serie B. Paolo Paci sembra pronto a firmare per la Real Sebastiani Rieti. La squadra allenata da coach Alex Righetti è già leader indiscussa del raggruppamento e con l'ingresso potenziale dell'ex Juvecaserta confermerebbe le volontà di promozione in A2. La Scandone ha aggiunto Fabrizio Trapani in cabina di regia e la prossima avversaria dei lupi, la BPC Virtus Cassino, ha annunciato l'arrivo di Kevin Cusenza: "Sono davvero felice di aver avuto questa opportunità dalla società. - ha spiegato il lungo ex Virtus Roma - Arrivo in una grandissima squadra e in un roster di altissimo livello. Spero di far bene e di contribuire ai successi che possiamo, grazie alle nostre qualità, senza dubbio raggiungere".

"La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta Kevin Cusenza, in forza nella scorsa stagione alla Virtus Roma, per i mesi restanti dell’annata agonistica 2020/21. - si legge nella nota del club ciociaro - Ala/centro di 200 centimetri per 95 chilogrammi, nato a Trapani il 31/01/1993, Cusenza si forma tra Casalpusterlengo, Olimpia Milano e Aurora Desio, accumulando esperienza anche a Bari, Acireale e Costa D’Orlando per poi approdare a Trapani in A2 nella stagione 2016-17 terminata in prestito a Patti. Nel 2017-18, invece, veste le maglie di Costa Volpino e Battipaglia, per poi trasferirsi l’anno successivo alla Virtus Roma".