Scandone, De Gennaro: "Cassino tosta, ma siamo pronti" Il coach biancoverde: "La difesa sarà arma importante nella sfida di domenica"

Si avvicina l'ultimo appuntamento del girone d'andata del gruppo D1 di Serie B. La Scandone Avellino ospiterà la BPC Virtus Cassino al PalaDelMauro. La gara è stata presentata dal coach biancoverde, Gianluca De Gennaro: "Domenica affronteremo Cassino, una squadra costruita da 7 senior e che ha aggiunto Cusneza, altro lungo che in questi anni ha sì giocato con la Virtus Roma, ma anche in squadre di Serie B. - ha spiegato il tecnico della Scandone - È un giocatore di esperienza per una squadra costruita con senior e che ha giocatori di grandissima esperienza, come Lestini e Visnjic. Non sarà facile, ma dobbiamo cercare di affrontarla nelle migliori condizioni e la difesa dovrà essere arma importante per noi. Visnjic è il miglior rimbalzista, Lestini è il secondo top-scorer della nostra lega, Rischia è secondo per assist, ma non soffermarmi solo su di loro. Hanno anche Grilli, un tiratore micidiale. Fioravanti non è solo tiro, ma anche giocatore da campo aperto. Sicuramente affronteremo una squadra tosta, ma dobbiamo continuare la risalita in classifica. Non dobbiamo perdere punti importanti. Sarà l'ultima d'andata e faremo di tutto per strappare punti importanti".