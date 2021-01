Verso Avellino-Cassino, Pozzuoli ko con Formia (64-71) La squadra puteolana esce sconfitta per la quinta volta in 7 turni di campionato

La settima giornata del girone D1 di Serie B si è aperta con la sconfitta casalinga della Virtus Pozzuoli. Il Meta Formia passa al PalaErrico con il risultato di 64-71 e i laziali firmano il terzo posto momentaneo. Alle 18 sarà palla a due per le altre tre sfide in programma nel turno. La Scandone Avellino ospita la Virtus Cassino. Il match è stato presentato così dall'ultimo arrivato in casa BPC, Kevin Cusenza: "Ci aspetta una gara difficile, contro una squadra ostica e che tanto bene ha fatto in queste prime uscite stagionali. - ha spiegato il lungo ex Virtus Roma - Sono una formazione che fa del gruppo, dell’intensità e dell’imprevedibilità, grazie alle tante rotazioni su cui possono fare affidamento, la loro forza. Hanno tanti buonissimi atleti, come Brunetti, che tanto di buono ha fatto sin da subito dopo il suo arrivo per l’auto-esclusione dal campionato di Matera, Costa, Sousa, Marra, tanto per citarne alcuni. Dovremo essere bravi a limitare tutti e mantenere la concentrazione alta durante tutto l’arco del match. Sarà una partita tosta, fisica ed impegnativa, ma dovremo fare di tutto per portarla a casa".

Serie B - Girone D1

Settima Giornata

Virtus Pozzuoli - Meta Formia 64-71

Real Sebastiani Rieti - Virtus Arechi Salerno (ore 18)

Geko PSA Sant'Antimo - Luiss Roma (ore 18)

Scandone Avellino - BPC Virtus Cassino (ore 18)

Classifica

Real Sebastiani Rieti 12 (6 vittorie)

Virtus Arechi Salerno 8 (4 vittorie, 2 sconfitte)

Meta Formia* 6 (3 vittorie, 4 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 4 (2 vittorie, 4 sconfitte)

Luiss Roma 4 (2 vittorie, 4 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 4 (2 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Pozzuoli* 4 (2 vittorie, 5 sconfitte)

Scandone Avellino** 2 (4 vittorie, 2 sconfitte)

* una gara in più

** Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione