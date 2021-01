Scandone, debacle casalinga: Cassino domina 61-94 Lestini (29 punti) e Grilli (26) per la vittoria della BPC Virtus. Lupi travolti al PalaDelMauro

La Scandone Avellino subisce un parziale di 13-32 nei primi dieci minuti di gioco: +19 per la BPC Virtus Cassino, che domina nei 40 minuti del PalaDelMauro e vince con il risultato di 61-94 nella settima giornata del girone D1 di Serie B. Federico Lestini (29 punti) e Daniele Grilli (26) risultano protagonisti del largo successo del team di coach Luca Vettese. Avellino sprofonda sul -33 finale. È la prima vera debacle biancoverde. Parziali di 13-32, 20-29, 9-15 e 19-18: dominio totale per 30 minuti e controllo nell'ultima frazione per la BPC Virtus.

Serie B - Girone D1

Settima Giornata

Scandone Avellino - BPC Virtus Cassino 61-94

Parziali: 13-32, 20-29, 9-15, 19-18

Avellino: Brunetti 12 (1/7, 2/3), Sousa 11 (4/9, 1/3), Ani 10 (2/5, 2/4), Marra 8 (2/4, 1/4), Monina 5 (2/2, 0/0), Marzaioli 4 (2/3, 0/1), Mraovic 4 (2/2, 0/3), Ragusa 3 (1/4, 0/0), Costa 2 (1/4, 0/3), Mazzarese 2 (1/1, 0/1), Scianguetta, Genovese.

Cassino: Lestini 29 (4/8, 6/12), Grilli 26 (6/13, 4/5), Teghini 15 (6/8, 1/3), Fioravanti 15 (5/6, 1/5), Rubinetti 4 (2/2, 0/0), Visnjic 2 (1/2, 0/0), Manojlovic 2 (1/1, 0/0), Cusenza 1 (0/4, 0/0), Gambelli (0/1, 0/0), Rinaldi (0/1, 0/0), Di Camillo, Rischia.