Scandone ko, De Gennaro: "Chiedo scusa. Mai in partita" Il coach: "Dalla palla a due non siamo entrati in campo e devo capire perché"

"Chiedo scusa ai tifosi per la non-prestazione della mia squadra e faccio i complimenti a Cassino, solida, che ha giocato da squadra e che ha trovato soluzioni aperte, mai ostacolate". Così Gianluca De Gennaro ha commentato il ko della sua Scandone Avellino contro la Virtus Cassino, dominante al PalaDelMauro (risultato di 61-94): "Non so cosa sia successo e la gara va analizzata. - ha spiegato il tecnico - Non ha funzionato nulla di ciò che era stato preparato in settimana. Non abbiamo seguito il piano partita e devo capire perché. Sinceramente faccio fatica a commentare una partita del genere. Nulla, non ho avuto nulla dai ragazzi. Nessuno aveva energia difensiva e offensiva. Abbiamo provato a giocare da soli e non è il nostro sistema. Abbiamo subito nuovamente tanto a rimbalzo. Le gambe non c'erano e devo esaminare la gara parlando con ognuno di loro. Mi dispiace di aver chiuso il girone d'andata così dopo un ottimo inizio: 4 vittorie e 3 sconfitte. È un dato da tener presente, ci tenevamo oggi, ma dalla palla a due non siamo entrati in campo e devo capire perché. Chiedo scusa pubblicamente per la prestazione".