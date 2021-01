Basket, protocolli covid aggiornati: tutte le novità Tutti i dispositivi da seguire per la prosecuzione o per la ripresa dell'attività

Annuncio della FIP per l'aggiornamento dei protocolli covid per gli allenamenti, "i protocolli e gli allegati finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 inerenti alla ripresa delle attività cestistiche professionistiche e non professionistiche", si legge nella nota ufficiale della Federbasket. "È disponibile il Protocollo aggiornato degli allenamenti delle competizioni di pallacanestro di preminente interesse nazionale". Nei giorni scorsi, la FIP aveva comunicato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano la decisione di aumentare i tornei di interesse nazionale nell'attesa del nuovo decreto governativo. L'obiettivo primario appare quello di far partire la Serie C Gold e la Serie B femminile, ovvero i campionati che nella scala nazionale vengono subito dopo l'ultimo torneo già avviato in autunno (Serie B e Serie A2 femminile) e che sono gestiti dal comitato cestistico territoriale/regionale.