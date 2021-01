Scandone, De Gennaro: "Con Formia per il riscatto" Il coach biancoverde ha presentato così la sfida in programma domenica

L'obbligo del riscatto per superare i 40 minuti dello scorso weekend, la prima vera debacle della stagione. Ecco come si presenta la trasferta che apre il ritorno del girone D1 di Serie B per la Scandone Avellino. La gara contro il Meta Formia è stata presentata così da coach Gianluca De Gennaro: "Domenica inizia il girone di ritorno. Abbiamo chiuso l'andata con 4 vittorie e 3 sconfitte e siamo abbastanza soddisfatti di quanto fatto nella prima parte. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Non veniamo però da un bel momento, visto che nelle ultime due partite abbiamo perso sia a Salerno che con Cassino, al termine di una brutta prestazione. C'è tanta voglia di rifarsi da parte di tutti. Domenica, in trasferta con Formia, cercheremo di dimostrare che lo scivolone casalingo sia stato solo un brutto episodio. Formia è una squadra non bella da affrontare, che sta vivendo un bel momento. Hanno vinto a Pozzuoli. Sono molto giovani, ma tanti elementi del roster giocano da anni questa categoria e sanno come affrontare un campionato difficile come la Serie B. L'arma migliore di Formia è l'energia, offensiva e difensiva. Corrono tantissimo il campo e difendono in modo aggressivo, di squadra. Occorrerà determinazione, solidità mentale molto forte, e dovremo far uscire fuori l'esperienza dei senior e l'energia degli under, come già avvenuto in passato. Andremo lì consapevoli dei nostri mezzi e con la voglia di cancellare la prestazione con Cassino. Vogliamo iniziare il girone di ritorno con una vittoria".