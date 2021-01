Scandone d'attesa, tre anticipi per il girone D1 Solo domani la trasferta a Scauri: ore di vigilia per i lupi. Sarà sfida contro Formia

Un sabato con tre sfide e Formia-Avellino si trasforma, di fatto, nel posticipo dell'ottavo turno di campionato, il primo di ritorno del girone D1 di Serie B. Domani (palla a due alle 18) la Scandone sarà ospite del Meta sul parquet di Scauri ed è chiamata al riscatto, emotivo e tecnico, per andare oltre la prima debacle stagionale (il -33 rimediato da Cassino) e per cancellare l'ultimo posto nella missione salvezza, che proseguirà nella fase a orologio. Tre anticipi in programma per il girone: Salerno raggiunge Roma per sfidare la Luiss, Pozzuoli affronterà la capolista Sebastiani Rieti al PalaErrico, Sant'Antimo farà visita alla Virtus Cassino. Sui campi, nel fine settimana, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Dado Lombardi, scomparso ieri all'età di 80 anni.

Il comunicato della FIP - "Ci ha lasciato Gianfranco "Dado" Lombardi, uno dei più grandi interpreti della pallacanestro italiana, sia come giocatore, sia come allenatore. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 20 marzo. Livornese, giocatore di punta del campionato di serie A negli anni Sessanta, fra Virtus e Fortitudo Bologna, dopo aver iniziato a giocare con la Pallacanestro Livorno e prima di chiudere la carriera alla Sebastiani Rieti, aveva partecipato a soli 19 anni ai Giochi Olimpici di Roma del 1960 di cui era stato uno dei protagonisti e componente del Quintetto ideale. Nel 2006 è entrato a far parte della Italia Basket Hall of Fame alla sua prima edizione. A titolo personale e a nome della pallacanestro italiana, il presidente FIP Giovanni Petrucci, ricordandone con affetto il valore umano e sportivo, è accanto alla famiglia Lombardi e ne condivide il cordoglio. Dado Lombardi era un gran tiratore. Non lo ricordiamo solo per i suoi 1224 punti in Nazionale (in 103 gare fra cui tre edizioni dei Giochi Olimpici) e per i 5470 punti in serie A (miglior realizzatore per due stagioni), ma anche per la grande passione ed amore per il basket. All'EuroBasket 1999, che l'Italia vinse, fu commentatore tecnico per Rai Sport al fianco di Franco Lauro. Sono nella nostra storia le sue espressioni di gioia per il successo azzurro. Per ricordare ed onorare la memoria di Dado Lombardi, il presidente FIP Giovanni Petrucci ha disposto che si osservi un minuto di silenzio su tutti i campi di ogni campionato nel fine settimana".

Serie B - Girone D1

Ottava Giornata

BPC Virtus Cassino - Geko PSA Sant'Antimo (23/1)

Luiss Roma - Virtus Arechi Salerno (23/1)

Virtus Pozzuoli - Real Sebastiani Rieti (23/1)

Meta Formia - Scandone Avellino (24/1)

Classifica

Real Sebastiani Rieti 14 (7 vittorie)

Virtus Arechi Salerno 8 (4 vittorie, 3 sconfitte)

Meta Formia 6 (3 vittorie, 4 sconfitte)

Luiss Roma 6 (3 vittorie, 4 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 6 (3 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Pozzuoli 4 (2 vittorie, 5 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 4 (2 vittorie, 5 sconfitte)

Scandone Avellino** 2 (4 vittorie, 3 sconfitte)

* una gara in più

** Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione

