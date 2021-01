Scandone, overtime amaro: Formia recupera e vince 83-81 Terza sconfitta di fila per i lupi. Ultimo posto per i biancoverdi nel girone D1 di Serie B

Avanti di 1 al 10', di 10 all'intervallo, la Scandone Avellino subisce passo dopo passo nella ripresa e consente al Meta Formia il rientro nell'ultimo quarto, perso con il parziale di 27-21 con un overtime di fatto strappato dopo il sorpasso (75-75 al 40'), ma amaro per i lupi. Finale di 83-81 ed è ko in trasferta per i biancoverdi, che sprecano nell'ultimo quarto e risultano bloccati nel supplementare. Nell'overtime, Formia realizza con Matija Jovovic e Mario Tamburrini a cronometro fermo (81-75). Alessandro Marra realizza la bomba del -3, ma è Jovovic a blindare i due punti per i padroni di casa con la firma dall'area (83-78). La tripla di Valerio Costa determina l'83-81 finale. Terza sconfitta consecutiva per Avellino. I lupi restano ultimi in classifica.

Serie B - Girone D1

Ottava Giornata

Meta Formia - Scandone Avellino 83-81 d1ts

Parziali: 20-21, 7-16, 21-17, 27-21, 8-6

Formia: Jovovic 18, Scampone 3, Laguzzi 16, Digno 9, Tamburrini 15, Grgurovic, Tartaglione, Verazzo 4, Polidori, Cimminella 11, Ianuale 7.

Avellino: Riccio 19, Marra 12, Sousa 8, Costa 7, Monina 4, Marzaioli 2, Brunetti 5, Mazzarese 10, Ani 14, Trapani, Genovese, Mraovic.