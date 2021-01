Scandone ultima, quattro squadre in lotta per il secondo posto Serie B, girone D1: lupi sconfitti da Formia e a -2 dalle penultime Pozzuoli e Sant'Antimo

Anche la seconda parte del girone D1 si è aperta con la Scandone all'ultimo posto. Avellino spreca, rischia di perdere nei 40 minuti dopo il sorpasso subito e cede poi al supplementare contro Formia, che si inserisce nel gruppo delle seconde in classifica. Rieti prosegue nel percorso netto (8 su 8) e vanta 4 vittorie di vantaggio sulla Luiss Roma, Formia, Cassino e Salerno: riprova dell'equilibrio nel girone.

Avellino, che per risultati dal campo sarebbe nel gruppone, non sfrutta l'occasione di raggiungere Pozzuoli e Sant'Antimo a quota 4 per e condividere l'ultima posizione con altre due formazioni. L'exploit iniziale (4 successi in 5 gare) ha lasciato spazio alla metamorfosi di squadra. I ragazzi di coach Gianluca De Gennaro hanno tentato il rilancio contro il Meta, ma sul più bello, per ammissione del tecnico, la squadra si è disunita.

È una fase critica che può costare carissimo in chiave salvezza verso la fase a orologio, quando le squadre del girone D1 incontreranno le formazioni del raggruppamento D2. Inoltre, nel prossimo weekend la Scandone non scenderà in campo e osserverà l'evoluzione del turno a riposo.

Serie B - Girone D1

Ottava Giornata

BPC Virtus Cassino - Geko PSA Sant'Antimo 78-61

Luiss Roma - Virtus Arechi Salerno 86-69

Virtus Pozzuoli - Real Sebastiani Rieti 62-87

Meta Formia - Scandone Avellino 83-81

Classifica

Real Sebastiani Rieti 16 (8 vittorie)

Luiss Roma 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Meta Formia 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Arechi Salerno 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Pozzuoli 4 (2 vittorie, 6 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 4 (2 vittorie, 6 sconfitte)

Scandone Avellino** 2 (4 vittorie, 4 sconfitte)

* una gara in meno

** Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948