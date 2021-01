Scandone, ore d'attesa sul -6 e per il roster: ipotesi uscite Penalizzazione e il potenziale restyling con due giocatori pronti all'addio

La Scandone Avellino non scenderà in campo nel prossimo weekend. Era in programma la gara casalinga con la Luiss Roma, ma il parquet del PalaDelMauro è indisponibile (nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari si terranno da oggi fino a domenica i campionati assoluti di boxe). C'è, quindi, margine operativo per i dirigenti biancoverdi, chiamati a garantire la svolta tecnica dopo la terza sconfitta consecutiva.

In avvio di settimana, la posizione di coach Gianluca De Gennaro appariva in discussione, con alcuni profili alla finestra e da possibile interlocuzione con la società irpina. Ora l'idea sembra quella di confermare lo staff tecnico, ma di ridefinire il roster con alcune uscite. Jacopo Ragusa è pronto all'addio e anche Dimitri Sousa dovrebbe proseguire la stagione con un team del girone D2.

L'idea di concentrare il minutaggio su un roster meno profondo per avere una mentalità più forte: è l'obiettivo della Scandone nell'attesa della restituzione di alcuni punti di penalizzazione. Il -6 attuale costringe i lupi all'ultimo posto (dal campo Avellino sarebbe nel gruppone delle seconde).