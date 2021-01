Scandone, sosta nel weekend. Testa a Pozzuoli Con la Luiss Roma match rinviato al 24/2. Il PalaDelMauro sta ospitando gli assoluti di boxe

Nel weekend è in programma la nona giornata del campionato di Serie B, ma la Scandone Avellino non scenderà in campo. Il match dei lupi con la Luiss Roma, fissato per domenica alle 18 al PalaDelMauro, è stato rinviato e riprogrammato per mercoledì 24 febbraio (palla a due alle 20). L'impianto sportivo irpino sta ospitando i campionati assoluti maschili e femminili di pugilato, che termineranno proprio domenica. La Scandone seguirà, quindi, gli sviluppi del turno e sicuramente il terzultimo posto sarà distante 4 punti in avvio della prossima settimana. Le penultime in classifica, Sant'Antimo e Pozzuoli, si affronteranno al PalaPuca. Per Avellino c'è la gara con i puteolani nel mirino: al PalaErrico sarà trasferta alle 19 di sabato 6 febbraio.

Serie B - Girone D1

Classifica

Real Sebastiani Rieti 16 (8 vittorie)

Luiss Roma 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Meta Formia 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Arechi Salerno 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Pozzuoli 4 (2 vittorie, 6 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 4 (2 vittorie, 6 sconfitte)

Scandone Avellino** 2 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Nona Giornata

Virtus Arechi Salerno - BPC Virtus Cassino (31/1)

Real Sebastiani Rieti - Meta Formia (31/1)

Geko PSA Sant'Antimo - Virtus Pozzuoli (31/1)

Scandone Avellino - Luiss Roma (24/2)

** Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948