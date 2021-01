Basket, Scandone: ecco il verdetto FIP sulla penalizzazione Testa alla sfida con Pozzuoli per i biancoverdi, che domenica non scenderanno in campo

Al Salone del Coni, nella sede del Foro Italico, si è riunito il Consiglio Federale. Era un appuntamento cruciale per la Scandone Avellino, che attendeva buone notizie sulla penalizzazione, il -6 in classifica causato dai 6 lodi esecutivi non pagati nei tempi previsti. La Federbasket ha deciso di non operare alcuno sconto. Risultano confermati, quindi, i 6 punti di penalizzazione, che determinano l'ultimo posto biancoverde dopo otto giornate del girone D1 di Serie B. Il -6 era stato applicato prima del cambio del format della terza serie, la modifica del girone da 16 (girone D) per la regular season a un raggruppamento da 8 (girone D1) più fase ad orologio. I punti in palio hanno, di fatto, un valore diverso nella prima fase del torneo 2020/2021, ma la FIP ha deciso di confermare, secondo regolamento, il -6 (un punto per ogni lodo non risolto in tempo).

Serie B - Girone D1

Classifica

Real Sebastiani Rieti 16 (8 vittorie)

Luiss Roma 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Meta Formia 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Arechi Salerno 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Pozzuoli 4 (2 vittorie, 6 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 4 (2 vittorie, 6 sconfitte)

Scandone Avellino* 2 (4 vittorie, 4 sconfitte)

* 6 punti di penalizzazione