Scandone, De Gennaro: "Clima sereno nella squadra" Weekend di sosta forzata con il PalaDelMauro scenario degli assoluti di pugilato

Sarà un weekend di pausa per la Scandone Avellino. La gara in programma domani con la Luiss Roma è stata rinviata al 24 febbraio. Il PalaDelMauro è teatro degli assoluti maschili e femminili di pugilato. "È stata una settimana di lavoro particolare. - ha spiegato il coach dei biancoverdi, Gianluca De Gennaro - Grazie all'amministrazione comunale, siamo riusciti ad allenarci alla palestra dello stadio (al "Partenio-Lombardi", ndr). Era un campo senza parquet, quindi non abbiamo potuto fare lavoro tecnico e tattico, ma l'obiettivo era quello di mantenere la condizione fisica e ci siamo riusciti. È stata una settimana tranquilla, serena, in cui tutti si sono allenati in buone condizioni, in buon modo e sono felice di questo. Il clima era molto sereno e questo aspetto è importante. Volevo questo dopo l'ultima partita giocata. Abbiamo concesso un weekend di riposo ai ragazzi. C'è chi è tornato a casa e chi ha preferito restare qui. Da lunedì torneremo a lavorare al palazzetto e prepareremo la trasferta di Pozzuoli. Da lunedì si lavorerà in condizioni ottimali per la prossima gara".