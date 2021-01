Scandone, la carica social con Costa e Marra La squadra biancoverde verso la ripresa: "Stiamo tornando, piu` decisi e combattivi di prima"

È stato un weekend d'attesa, di riposo per la Scandone, che ora in classifica è distante 2 punti dalla penultima, Pozzuoli, ed è a -4 dal terzultimo posto, occupato da Sant'Antimo. Intanto, via social, ecco la carica biancoverde dopo un fine settimana vissuto lontano dal parquet del PalaDelMauro, che ha ospitato i campionati assoluti di pugilato. "Stiamo tornando, piu` decisi e combattivi di prima, con la forza e il coraggio che contraddistingue noi lupi", il post della Scandone con Valerio Costa. "Lunedì riprenderemo ad allenarci, intanto Alessandro Marra si gode un po di riposo anche se dal campo non lo smove nessuno. Noi siamo sempre ottimisti", queste le parole utilizzate dalla Scandone per esorcizzare la fase negativa per risultati, le tre sconfitte consecutive, e ritrovare entusiasmo alla ripresa degli allenamenti, fissata per domani con la Virtus Pozzuoli nel mirino. Sabato è in programma la trasferta al PalaErrico.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948