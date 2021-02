Scandone, Rotondi non è più il direttore sportivo Il dirigente irpino: "Ringrazio il club e l'intero roster per il rapporto instaurato"

Paolo Rotondi non è più il direttore sportivo della Scandone Avellino. Comunicato del club biancoverde per rendere nota l'uscita di scena dal club del dirigente irpino: "La S.S. Felice Scandone comunica, causa impegni lavorativi, la rescissione del rapporto di collaborazione con l'Avv. Paolo Rotondi, ringraziarLo per il grande impegno profuso fino ad oggi". L'avventura termina dopo poco più di due mesi.

La comunicazione di Rotondi alla Scandone: "È con grande dispiacere e con la piena consapevolezza delle mie responsabilità rispetto al ruolo conferitomi dalla società che rassegno le mie dimissioni da direttore sportivo. Ringrazio la SS Felice Scandone lo staff tecnico e l'intero roster per la collaborazione e per lo splendido rapporto instaurato in questi pochi ma intensi mesi. Grazie ancora".