La Scandone torna alla vittoria, De Gennaro: "Prova di forza" Il coach biancoverde: "Non era facile, ma i ragazzi hanno mostrato compattezza"

La Scandone Avellino torna al successo. Dopo un primo quarto negativo, i lupi trovano le giuste risorse tecniche per battere la Luiss Roma nel recupero della nona giornata del girone D di Serie B con il risultato di 70-67. La Scandone è ultima, ma con un ritardo ora di 4 punti dal penultimo posto verso la seconda fase del torneo. "Siamo partiti molto tesi. Me l'aspettavo perché era troppo importante vincere e la tensione è abbastanza alta dopo 6 sconfitte di fila. - ha spiegato il coach della Scandone, Gianluca De Gennaro - Non era facile, però dopo il primo quarto, in cui abbiamo sbagliato un po' tutto, nella seconda frazione si è vista un'altra Scandone. C'è stata compattezza con una difesa più forte e muovendo la palla aprendo il campo. Non è stata una gara bella, ma l'importante era vincere. I ragazzi ci hanno creduto. I 20 assist la dicono lunga sulla circolazione della palla. Finalmente Trapani sta entrando nel gruppo. Mazzarese veniva da gare sottotono e ha dimostrato di essere un ottimo lettore della pallacanestro. Marzaioli, con 15 minuti, ha mostrato la presenza in modo deciso. Devono giocare tutti con la stessa intensità. Dobbiamo pensare una gara alla volta. Ora abbiamo Salerno in casa e poi ci sarà la trasferta di Cassino. Speriamo di girare verso la seconda fase non con 4 punti, ma con qualcosa di più".

Serie B - Girone D1

Nona Giornata

Scandone Avellino - LUISS Roma 70-67

Parziali: 12-21, 17-17, 20-6, 21-23

Avellino: Marra 18 (6/11, 2/7), Sousa 16 (4/6, 2/3), Ani 12 (4/6, 0/0), Brunetti 6 (3/6, 0/1), Riccio 5 (0/3, 1/6), Mazzarese 5 (1/2, 1/3), Trapani 5 (1/2, 1/1), Costa 3 (1/6, 0/2), Marzaioli (0/1, 0/2), Mraovic (0/0, 0/1), Scianguetta.

L. Roma: Tredici 14 (5/6, 1/6), Pasqualin 13 (0/2, 3/8), Sanna 13 (2/3, 2/3), Infante 13 (5/9, 0/0), Bonaccorso 9 (4/6, 0/3), Murri 3 (1/4, 0/2), Gellera 2 (1/5, 0/0), Di Francesco, Fiorucci 0 (0/1, 0/2), De Robertis, Garofolo, D'Argenzio.