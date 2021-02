Scandone, De Gennaro: "Con Salerno per confermarci" Il coach biancoverde: "L'obiettivo è la concentrazione massima per una prestazione di squadra"

"Domenica incontriamo Salerno in un derby molto importante per noi, per la nostra classifica". Così Gianluca De Gennaro ha presentato la sfida Scandone - Virtus Arechi, in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro: "Veniamo da una buona prestazione con la Luiss Roma, soprattutto nella parte finale della sfida e dobbiamo ripeterci con Salerno, con la stessa intensità che abbiamo messo dal terzo quarto in poi contro la Luiss fino alla fine. - ha aggiunto il coach avellinese - Dobbiamo pensare a noi, dobbiamo lavorare molto sull'intensità difensiva perché solo così può nascere il nostro contropiede. E in attacco dobbiamo continuare a muovere la palla, come fatto mercoledì sera. Mi aspetto una prestazione del genere da parte dei miei. La stanchezza inizia a farsi sentire, giocare 3 gare in una settimana non è semplice, ma sono sicuro che i ragazzi riusciranno a trovare le energie utili per vincere la sfida. Sarà l'ultima in casa di questa prima fase e, come detto mercoledì, vogliamo arrivare alla seconda fase con più dei 4 punti. L'obiettivo è restare concentrati per quaranta minuti, per una prestazione di squadra".