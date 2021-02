Scandone, derby con Salerno. Pozzuoli sfida Cassino Per i biancoverdi in palio ci sarà la continuità di risultati verso la seconda fase

Sono due le sfide del sabato per il tredicesimo turno del girone D1 di Serie B. La Real Sebastiani Rieti ospita la Luiss Roma, la Virtus Pozzuoli affronta la Virtus Cassino e il match del PalaErrico sarà seguito con particolare attenzione dalla Scandone Avellino. Con la vittoria contro la Luiss Roma, ottenuta nel recupero di mercoledì, gli irpini sono ultimi a -4 dai puteolani a due gare dal termine della prima fase del campionato. Alla fine del girone di ritorno, inizierà la seconda fase con l'unione delle squadre del girone D1 con quelle del raggruppamento D2. Pozzuoli ha anche la differenza canestri a favore con i lupi, ma per Avellino è appare come decisivo chiudere la prima parte del torneo nel miglior modo possibile. Domani, al PalaDelMauro (palla a due alle 18), la Scandone ospiterà la Virtus Arechi Salerno per il derby della tredicesima giornata. In palio ci sarà per i biancoverdi la continuità di risultati per cancellare davvero la flessione tecnica maturata tra andata e ritorno.

Serie B - Girone D1

Tredicesima Giornata

S. Rieti - L. Roma (27/2)

Pozzuoli - Cassino (27/2)

Avellino - Salerno (28/2)

Sant'Antimo - Formia (28/2)

Classifica

S. Rieti 22 (11 vittorie, 1 sconfitta)

Salerno 14 (7 vittorie, 5 sconfitte)

L. Roma 12 (6 vittorie, 6 sconfitte)

Sant'Antimo 10 (5 vittorie, 7 sconfitte)

Formia 10 (5 vittorie, 7 sconfitte)

Cassino 10 (5 vittorie, 7 sconfitte)

Pozzuoli 8 (4 vittorie, 8 sconfitte)

Avellino 4* (5 vittorie, 7 sconfitte, 6 punti di penalizzazione)