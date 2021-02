Salerno domina al PalaDelMauro, lezione per Avellino (53-77) Parziale di 15-29 dopo i primi dieci minuti e la Virtus Arechi vince contro la Scandone

La Virtus Arechi Salerno comanda le operazioni sin dal primo quarto, vinto con il parziale di 15-29 e corre per il 25-48 al 20'. Pura gestione delle operazioni per i blaugrana contro una Scandone ripiombata nelle difficoltà vissute lungo la striscia di 6 sconfitte consecutive, fermata dalla vittoria nel recupero con la Luiss, che non basta per l'ulteriore ko stagionale. Salerno vince con il finale di 53-77 e si conferma al secondo posto del girone D1 di Serie B. Avellino resta ultima a -4 dalla Virtus Pozzuoli.

Serie B - Girone D1

Tredicesima Giornata

Scandone Avellino - Virtus Arechi Salerno 53-77

Parziali: 15-29, 10-19, 12-14, 16-15

Avellino: Sousa 21 (5/11, 2/7), Marra 10 (2/5, 1/5), Riccio 7 (1/1, 1/3), Costa 6 (1/6, 0/3), De Blasi 3 (0/0, 1/1), Mazzarese 2 (1/1, 0/2), Mraovic 2 (1/2, 0/0), Marzaioli 2 (0/0, 0/0), Brunetti (0/3, 0/1), Ani (0/1, 0/2), Monina, Trapani (0/0, 0/1).

Salerno: Tortù 17 (6/11, 0/3), Maggio 12 (1/2, 1/4), Cardillo 11 (5/6, 0/2), Rezzano 9 (3/7, 1/6), Valentini 9 (2/6, 0/0), De Fabritiis 8 (1/1, 2/4), Gallo 7 (1/3, 0/1), Mennella 2 (1/3, 0/2), Di Donato 2 (0/1, 0/0), Rossi (0/1, 0/0), Peluso (0/1, 0/0), D'amico.