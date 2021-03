Scandone ultima, ecco il cammino nella seconda fase Subito sfida salvezza con Catanzaro il 21 marzo per aprire il nuovo percorso

Nel prossimo weekend terminerà la prima fase del campionato di Serie B. Nella giornata di sabato, la Scandone sarà ospite di Cassino. Poi sarà pausa di una settimana con la ripresa del torneo fissata per il fine settimana del 21 marzo. Nella seconda fase, le squadre affronteranno tutti i team dell'altro girone. Avellino inizierà il percorso con la sfida contro Catanzaro, subito decisiva per la salvezza, in programma domenica 21 alle 18. Otto sfide per evitare la retrocessione: questo l'obiettivo della squadra biancoverde, ultima in classifica.

Scandone Avellino

Serie B - Seconda Fase

Avellino - Catanzaro 21/3 ore 18

Reggio Calabria - Avellino 24/3 ore 20.30

Avellino - Molfetta 28/3 ore 18

Monopoli - Avellino 11/4 ore 18

Avellino - Bisceglie 18/4 ore 18

Ruvo di Puglia - Avellino 21/4 ore 20.30

Avellino - Nardò 25/4 ore 18

Taranto - Avellino 2/5 ore 18

Classifica totale Girone D1/D2

A 40' dal termine della prima fase

Rieti 24

Taranto 24

Nardò 18

Bisceglie 18

Salerno 16

Ruvo di Puglia 14

Luiss Roma 12

Cassino 12

Sant'Antimo 12

Molfetta 10

Formia 10

Pozzuoli 8

Reggio Calabria 8

Catanzaro 6

Monopoli 6

Avellino 4