Cassino domina su Avellino: la prima fase si chiude con un ko La Scandone rientra con l'ultimo posto (4 punti) che verranno uniti alle altre squadre

La Scandone subisce 51 punti nel primo tempo: troppi per pensare di mettere in difficoltà la Virtus Cassino. I ciociari stendono Avellino nell'ultimo atto della prima fase del campionato di Serie B con il finale di 93-72. Federico Lestini è il miglior realizzatore con 27 punti. Per i lupi ci sono i 17 punti di Dimitri Sousa con la doppia cifra di Uchenna Ani e Alessandro Marra. Luigi Brunetti finisce fuori dalle rotazioni e dal referto di gara. La Scandone rientra con l'ultimo posto e 4 punti che verranno uniti ai risultati ottenuti fin qui dalle altre squadre del girone D1 e di quello D2. Avellino dovrà lottare nella seconda fase per evitare la retrocessione diretta in Serie C. Il campionato riprenderà nel weekend del 20 e 21 marzo.

Serie B - Girone D1

Quattordicesima Giornata

BPC Virtus Cassino - Scandone Avellino 93-72

Parziali: 21-19, 30-17, 12-14, 30-22

Cassino: Lestini 27 (4/5, 5/11), Grilli 15 (4/8, 2/6), Rischia 15 (2/2, 3/7), Teghini 11 (2/3, 2/3), Visnjic 10 (4/6, 0/0), Fioravanti 8 (3/6, 0/0), Manojlovic 4 (2/2, 0/0), Cusenza 3 (1/3, 0/2), Gambelli, Rubinetti, Rinaldi, Policari.

Avellino: Sousa 17 (7/11, 0/2), Ani 14 (5/9, 1/4), Marra 13 (6/10, 0/4), Monina 8 (3/3, 0/0), Mraovic 6 (3/4, 0/1), Costa 4 (2/5, 0/5), Riccio 4 (1/2, 0/3), Mazzarese 3 (0/2, 1/6), Trapani 3 (0/0, 1/3), Genovese, De Blasi, Scianguetta.