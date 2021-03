Festa: "Sacrifici per la Scandone, la squadra deve onorarli" Il sindaco: "Stagione complicata. Sulla proprietà ci sono persone nominate da Tribunale e Procura"

"La vicenda Sidigas è seguita dalla proprietà, dal custode giudiziario e da coloro i quali sono stati nominati da Tribunale e Procura. Noi possiamo solo attendere". È quanto affermato dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a margine delle verifiche per la rotatoria a Piazza Castello, sul futuro della Scandone Avellino: "Nel frattempo, c'è la gestione della stagione sportiva, di cui si sta occupando Canonico con Basile. È una stagione complicata. - ha aggiunto il primo cittadino - Anche la mancanza di incassi crea particolari difficoltà rispetto agli impegni finanziari che sono stati assunti, ma con grande sacrificio si stanno rispettando puntualmente ed è per questo che va chiesta alla squadra una prestazione extra, un impegno ulteriore perché per mantenere questi impegni e per onorare quella maglia c'è bisogno di dare il massimo in assoluto". Nell'ambiente cestistico sono ore di lutto per Cesarino Maffei: "Ho avuto modo di conoscerlo, un coach vecchio stampo. Per un periodo, durante la mia fase delle squadre giovanili, sono stato anche allenato da lui. Sono quei personaggi che hanno fatto la storia della Scandone e che hanno fatto il bene del basket ad Avellino".