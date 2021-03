Scandone, De Gennaro: "Via a otto finali per la salvezza" Il coach biancoverde presenta la seconda fase del campionato di Serie B

"Siamo alla vigilia della seconda fase del campionato. Mancano ancora 8 partite per definire la classifica finale, playoff e playout. Sappiamo che dovremo affrontare 8 finali". Così Gianluca De Gennaro ha presentato la prima sfida della seconda fase per la sua Scandone: "Si comincia con Catanzaro. La prossima avversaria ha giocatori di categoria. - ha spiegato il coach dei biancoverdi - Veniamo da due settimane di lavoro altalenanti con problemi fisici. L'infermeria è sempre stata piena e siamo riusciti a fare un cinque contro cinque solo due volte in questi quindici giorni. La cosa mi preoccupa, ma ho visto grande voglia nei ragazzi. Domenica cercheranno di superare l'ostacolo, per vincere contro Catanzaro. Non sarà facile, saranno 8 finali da affrontare a viso aperto. Iniziamo un tour de force difficile con 3 partite in 7 giorni e dobbiamo essere bravi a controllare il ritmo e i minutaggi, nonostante le rotazioni ridotte. C'è comunque grande positività attorno alla squadra. Ho visto grande entusiasmo nella squadra per impegno e il fuoco in più negli allenamenti. Spero di rivedere tutto sul parquet contro Catanzaro".