Scandone, l'ex Brunetti: "Non ho ricordi bellissimi" Il lungo sui canali social di Catanzaro: "Sono qui oggi per cambiare pagina e guardare avanti"

Domani, alle 18, inizierà il cammino della Scandone Avellino nella seconda fase del campionato di Serie B. Per la squadra irpina c'è subito un match cruciale in chiave salvezza. Avellino, fanalino di coda, ospiterà la Mastria Catanzaro dell'ex Luigi Brunetti. Intervista sui canali social del club calabrese per il lungo, che non ha nascosto l'insoddisfazione per l'avventura in biancoverde: "Da giocatore cambia poco perché non è la storia di un club che dà importanza o stimoli in più. - ha spiegato Brunetti, che aveva iniziato la stagione a Matera passando poi ad Avellino - Sono stato contento di aver avuto una breve parentesi a Matera, dove si poteva fare molto bene. E poi c'è stata l'altra parentesi ad Avellino, dove sinceramente non porto ricordi bellissimi, ma sono qui oggi per cambiare pagina e guardare avanti".

Domani sarà sfida da ex: "Mi piace seguire tutte le squadre e la Mastria aveva miei ex compagni di squadra. È stata sfortunata per alcuni infortuni e la classifica è un po' bugiarda. Spero che il mio arrivo possa garantire il salto di qualità. La pressione di Pasquale Battaglia è stata importante. È stato convincente, ma non solo lui, per farmi accettare questa sfida. Sono felice e credo sia il posto giusto per finire un anno molto travagliato. Rieti è la miglior squadra del torneo. Credo che il girone D2 sia superiore al D1 e possiamo difenderci".