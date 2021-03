Scandone ko, Catanzaro vince (68-76) e scappa: +4 sui lupi Avellino è ultima con Monopoli, battuta da Salerno, distante 2 punti

La Scandone Avellino rimedia subito un ko in avvio della seconda fase del girone D di Serie B. La Mastria Catanzaro passa al PalaDelMauro con il risultato finale di 68-76 e inguaia i lupi in chiave salvezza. Gli ospiti passano con l'ottima prestazione di Marco Cucco. Con la sconfitta all'esordio nella seconda fase, in uno scontro diretto, Avellino è ultima con un ritardo di due punti da Monopoli, battuta dalla Virtus Arechi Salerno in trasferta (78-61) e di quattro dalla Mastria, vincente in Irpinia, e dalla Viola Reggio Calabria, prossima avversaria della Scandone mercoledì.

Serie B - Girone D (Seconda Fase)

Prima Giornata - Fase a Orologio

Scandone Avellino - Mastria Catanzaro 68-76

Avellino: Marra 15, Sousa 13, Monina 13, Ani 12, Costa 5, Mazzarese 2, Scianguetta, Mraovic, Trapani, De Blasi. All. De Gennaro.

Catanzaro: Cucco 23, Gaetano 22, Moretti 13, Procopio 8, Morciano 6, Battaglia 4, Tchintcharauli, Tomcic. All. Tunno,