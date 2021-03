Scandone, esonerato De Gennaro: Robustelli al suo posto Da vice a capo-allenatore: la scelta della società irpina nella corsa salvezza

Prende sempre più forma l'esonero di coach Gianluca De Gennaro. Manca solo il comunicato della Scandone, che solleva il tecnico avellinese dall'incarico di head coach. Per De Gennaro risulta fatale il ko nell'esordio nella seconda fase del girone D di Serie B, in uno scontro diretto in chiave salvezza. Bilancio di cinque vittorie e dieci sconfitte per la Scandone, costretta all'ultimo posto dalla penalizzazione di 6 punti, causata da 6 lodi non risolti nei tempi previsti e proprio le vertenze vinte da ex tesserati pongono limiti sulla definizione della guida tecnica. La Scandone valuta la soluzione interna con Rodolfo Robustelli, assistente di De Gennaro, da primo allenatore, ma il coach ha allenato il Basket Club Irpinia nel match d'esordio del campionato di Serie C Gold. È attesa per le novità in casa biancoverde.

Aggiornamento - Il comunicato della Scandone: "La S.S. Felice Scandone comunica di aver sollevato dall'incarico il coach Gianluca De Gennaro. Nel ringraziarlo per l'impegno profuso, la Società gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionistica. Comunica altresi di aver affidato l'incarico di Capo Allenatore a coach Rodolfo Robustelli".