Scandone, allarme rientrato: ritirata l'istanza di fallimento Robustelli è il nuovo capo-allenatore. Deroga da parte della FIP

Era fissata per giovedì l'udienza al Tribunale di Avellino con l'istanza di fallimento attivata da un creditore, ma è allarme rientrato per la Scandone. La richiesta è stata ritirata e, quindi, almeno dal punto di vista societario, il club avellinese tira un sospiro di sollievo. Sul parquet, la squadra ha rimediato un brutto ko contro la Mastria Catanzaro.

La Scandone, fanalino di coda del girone D di Serie B, rischia la retrocessione in Serie C (l'ultima in classifica al termine della seconda fase viene declassata direttamente al livello inferiore). La dirigenza biancoverde ha deciso di esonerare coach Gianluca De Gennaro e ha promosso il vice, Rodolfo Robustelli, nel ruolo di capo-allenatore ottenendo una deroga da parte della Federazione Italiana Pallacanestro.