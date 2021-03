La Scandone passa a Reggio Calabria: 70-73 Domani appuntamento in tribunale per l'udienza relativa all'istanza di fallimento del club

La Scandone vince con il finale di 70-73 in trasferta a Reggio Calabria nella seconda giornata della fase a orologio del girone D di Serie B. Esordio con successo sulla panchina biancoverde per coach Rodolfo Robustelli dopo l'esonero di Gianluca De Gennaro. Domani si gioca, invece, un'altra partita. Decisamente più importante e delicata. Appuntamento al Tribunale di Avellino. Come noto, la Procura del capoluogo irpino ha chiesto il fallimento della Società Sportiva Felice Scandone Avellino. Sotto la lente di ingrandimento del Tribunale c'è una massa debitoria pari a 8,7 milioni di euro di IVA non versata.