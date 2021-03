Visentin: "Scandone ultima, ma vale molto di più" Il centro della Pallacanestro Molfetta ai canali social: "La classifica non rispecchia il valore"

Domani, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, la Scandone Avellino ospiterà la Pallacanestro Pavimaro Molfetta. Sarà sfida tra due squadre reduci dal successo nel turno infrasettimanale. Avellino si è sbloccata a Reggio Calabria. Molfetta ha battuto Sant'Antimo tra le mura amiche: "Non abbiamo giocato la prima partita della seconda fase con la Luiss e abbiamo iniziato mercoledì con Sant'Antimo, con una gara difficile. - ha spiegato Vittorio Visentin, centro della Pavimaro Molfetta - Alla fine, abbiamo dimostrato che facendo le nostre cose, difendendo e giocando come sappiamo giocare, possiamo dar fastidio a tutte le squadre soprattutto in casa e la partita contro Sant'Antimo è stata la dimostrazione per un ottimo inizio".

Sulla Scandone: "Sono ultimi, ma la classifica non rispecchia appieno il valore della squadra. Non possiamo permetterci di prendere sottogamba nessun tipo di partita, anche perché il numero di gare è minimo rispetto al classico format. Ogni partita è fondamentale e soprattutto quella di domenica, ad Avellino, sarà molto importante".

Foto: pagina ufficiale Facebook Pallacanestro Molfetta